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«Страшно на улицу выйти». В центре Омска неадекватный мужчина разбил машину

31 октября 02:37
Фото: 1MI

Неадекватный омич в центре города разбил машину с человеком внутри

В соцсетях появилась история о мужчине, который ночью разбил лобовое стекло на чужом автомобиле.

Вчера, 30 октября, в паблике «Инцидент Омск» появилась жалоба от омички. По словам девушки, ночью не ее автомобиль произошло нападение прямо в центре города.

«Находились в пробке на Бударина. Человек в состоянии наркотического или алкогольного опьянения начал разбивать мне машину ногами и руками, я находилась в это время за рулем», — объяснила ситуацию автор поста.

В результате на машине оказалось полностью разбито лобовое стекло. Омичка предположила, что ей откажут в возбуждении уголовного дела, потому что сумма ущерба небольшая.

«Но мое состояние просто не передать вам словами. Центр города… Страшно на улицу уже выйти!» — рассказала девушка.
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Нападение#Соцсети#Автомобиль
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