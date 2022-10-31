«Страшно на улицу выйти». В центре Омска неадекватный мужчина разбил машину

Вчера, 30 октября, в паблике «Инцидент Омск» появилась жалоба от омички. По словам девушки, ночью не ее автомобиль произошло нападение прямо в центре города.
«Находились в пробке на Бударина. Человек в состоянии наркотического или алкогольного опьянения начал разбивать мне машину ногами и руками, я находилась в это время за рулем», — объяснила ситуацию автор поста.
В результате на машине оказалось полностью разбито лобовое стекло. Омичка предположила, что ей откажут в возбуждении уголовного дела, потому что сумма ущерба небольшая.
«Но мое состояние просто не передать вам словами. Центр города… Страшно на улицу уже выйти!» — рассказала девушка.