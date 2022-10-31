РЭО: В Приморье построят 8 объектов по обращению с ТКО

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что первое концессионное соглашение из восьми уже заключено, подписание остальных запланировано на I квартал следующего года. Всего будут построены 8 заводов, общая мощность которых составит 524 500 тонн в год. Общее финансирование превышает 8,5 млрд рублей, пишет 360tv.ru.