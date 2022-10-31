Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

РЭО: В Приморье построят 8 объектов по обращению с ТКО

31 октября 06:25
Фото: reo.ru
8 объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами совокупной мощностью свыше 500 000 тонн в год будут построены в Приморье. Проекты будут реализованы на основе концессионных соглашений, финансирование предоставит Российский экологический оператор.

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что первое концессионное соглашение из восьми уже заключено, подписание остальных запланировано на I квартал следующего года. Всего будут построены 8 заводов, общая мощность которых составит 524 500 тонн в год. Общее финансирование превышает 8,5 млрд рублей, пишет 360tv.ru.

По словам Буцаева, введение вышеуказанных объектов в эксплуатацию позволит добиться в Приморье стопроцентных показателей по федеральному проекту «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», причем гораздо раньше установленного в проекте 2030 года.

Деньги на финансирование строительства планируется получить за счёт размещения облигаций РЭО. Концессионерам будет предоставлен льготный заем на срок до 12 лет в размере до 95% от необходимого объема инвестиций.

Заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев отметил, что Российский экологический оператор предоставит финансирование после того, как проектно-сметная документация концессионеров пройдёт госэкспертизу.

Напомним, соглашение о сотрудничестве ППК «РЭО» и Приморья было подписано на ВЭФ-2022.

 

 

Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10