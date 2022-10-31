На Омском НПЗ провели международную акцию «Географический диктант»

Принять участие в международной просветительской акции и расширить свой географический кругозор могли все желающие. ОНПЗ традиционно поддерживает социально значимые образовательные и просветительские проекты для жителей Омской области, и Географический диктант не стал исключением.
В международной акции могли принять участие жители всего земного шара, от полярного круга до Австралии. По инициативе Владимира Путина эта акция проводится с 2015 года. Омский НПЗ постоянно участвует в проекте, сотрудничая с Русским географическим обществом. В прошлом году в рамках совместного проекта «Люби и знай свой край» предприятие передало во все школы региона атласы «География Омской области».
Помимо участия в общероссийских акциях ОНПЗ инициирует собственные образовательные и экологические проекты. Так, в 2022 году предприятие выступило генеральным партнером «Экошколы для современных медиа». Проект направлен на обучение журналистов максимально компетентно рассказывать читателям об экологии региона.
«Географический диктант стал для Омского НПЗ доброй традицией. Каждый год мы участвуем в этой масштабной международной акции и приглашаем омичей, которые стремятся узнать больше о географии России. Эти знания очень важны для каждого из нас. Географический диктант помогает осознать уникальность нашей Родины и бережно относиться к ее природным богатствам», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.