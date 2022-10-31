На Омском НПЗ провели международную акцию «Географический диктант»

В международной акции могли принять участие жители всего земного шара, от полярного круга до Австралии. По инициативе Владимира Путина эта акция проводится с 2015 года. Омский НПЗ постоянно участвует в проекте, сотрудничая с Русским географическим обществом. В прошлом году в рамках совместного проекта «Люби и знай свой край» предприятие передало во все школы региона атласы «География Омской области».