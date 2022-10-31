Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Филиппинах почти 100 человек стали жертвами шторма «Налджи»

31 октября 08:51
Фото: pxhere.com
На Филиппинах тропический шторм «Налджи» затронул более 1,8 млн человек, сообщили в государственном Национальном совете по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий. Жертвами стихии стали 98 человек.

Люди погибли в результате схода оползня и утопления, а также от травм, полученных при падении деревьев. Один человек умер от переохлаждения, повлекшего остановку сердца. В общей сложности из-за тропического шторма пострадали 69 человек, 63 человека считаются пропавшими без вести, пишет 360tv.ru

Шторм разрушил более 4 тыс. домов и 37 объектов инфраструктуры, в числе которых школы, мосты, дороги, правительственные здания. Из девяти аэропортов страны работают только два, отменено 444 авиарейса.

В 263 городах страны зафиксированы проблемы с электроснабжением, в 94 населенных пунктах к настоящему времени оно восстановлено. В 45 населенных пунктах есть проблемы со связью, в восьми — проблемы с водоснабжением. Тропический шторм прошелся по 67 провинциям в семи регионах Филиппин. Сейчас он движется к юго-западу по острову Минданао со скоростью 20 км/час. 

#Происшествия
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10