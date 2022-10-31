На Филиппинах почти 100 человек стали жертвами шторма «Налджи»

Люди погибли в результате схода оползня и утопления, а также от травм, полученных при падении деревьев. Один человек умер от переохлаждения, повлекшего остановку сердца. В общей сложности из-за тропического шторма пострадали 69 человек, 63 человека считаются пропавшими без вести, пишет 360tv.ru
Шторм разрушил более 4 тыс. домов и 37 объектов инфраструктуры, в числе которых школы, мосты, дороги, правительственные здания. Из девяти аэропортов страны работают только два, отменено 444 авиарейса.
В 263 городах страны зафиксированы проблемы с электроснабжением, в 94 населенных пунктах к настоящему времени оно восстановлено. В 45 населенных пунктах есть проблемы со связью, в восьми — проблемы с водоснабжением. Тропический шторм прошелся по 67 провинциям в семи регионах Филиппин. Сейчас он движется к юго-западу по острову Минданао со скоростью 20 км/час.