На Филиппинах почти 100 человек стали жертвами шторма «Налджи»

В 263 городах страны зафиксированы проблемы с электроснабжением, в 94 населенных пунктах к настоящему времени оно восстановлено. В 45 населенных пунктах есть проблемы со связью, в восьми — проблемы с водоснабжением. Тропический шторм прошелся по 67 провинциям в семи регионах Филиппин. Сейчас он движется к юго-западу по острову Минданао со скоростью 20 км/час.