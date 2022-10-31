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Le Point: Поворот мира на Восток — очевиден

31 октября, 22:19
По мнению представителей журнала Le Point (Франция), Запад не может не признавать, что “демократические ценности” постепенно утрачивают свою привлекательность, а мир поворачивается на Восток.

В своей публикации журналист Себастьен Бусуа подчеркнул, что Россия и Китай, объединившись для выполнения общих задач, успешно конкурируют с США.

Бусуа пишет, что уровень доверия мира к европейской “демократии” стремительно снижается, — сообщает Russian.rt.com.

В качестве причины “восточного поворота”, по мнению журналиста, выступает систематическое нарушение Западом собственных правил игры. 

Ранее в газете Jerusalem Post, была опубликована статья о том, что российский поворот на Восток спровоцирует разрушение североамериканской гегемонии. Во главе нового мира встанут РФ, КНР, Турция, Иран и дружественные им страны.

Кроме того, в беседе с представителями RT, Сергей Рябков, заместитель главы МИД РФ, заявил, что государства - участники БРИКС с большой вероятностью встанут во главе нового мирового порядка.

#Ольга Земскова
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