В своей публикации журналист Себастьен Бусуа подчеркнул, что Россия и Китай, объединившись для выполнения общих задач, успешно конкурируют с США.
Бусуа пишет, что уровень доверия мира к европейской “демократии” стремительно снижается, — сообщает Russian.rt.com.
В качестве причины “восточного поворота”, по мнению журналиста, выступает систематическое нарушение Западом собственных правил игры.
Ранее в газете Jerusalem Post, была опубликована статья о том, что российский поворот на Восток спровоцирует разрушение североамериканской гегемонии. Во главе нового мира встанут РФ, КНР, Турция, Иран и дружественные им страны.
Кроме того, в беседе с представителями RT, Сергей Рябков, заместитель главы МИД РФ, заявил, что государства - участники БРИКС с большой вероятностью встанут во главе нового мирового порядка.