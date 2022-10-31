Депутат Мамонтов будет исключен из ЕР за ДТП с ребенком

«Того, кто задавил ребенка и оставил его без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова», — подчеркнула Швец. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на региональный сайт ЕР.
Глава регисполкома партии отметила, что Мамонтов будет исключен не только из «Единой России», но и из рядов депутатского объединения в райсовете. В ЕР также призвали наказать виновника наезда по всей строгости закона.
Ранее сообщалось, что по данным, полученным с дорожных видеокамер, 67-летний парламентарий сбил ребенка. После ДТП он вышел из машины, осмотрелся, затем сел за руль и уехал. В настоящее время пострадавший мальчик находится в больнице с различными травмами.