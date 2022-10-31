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Депутат Мамонтов будет исключен из ЕР за ДТП с ребенком

31 октября 08:02
Фото: 1MI
Глава регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец заявила, что депутат Совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов будет с позором исключен из рядов партии за то, что тот сбил 6-летнего ребенка и уехал с места ДТП, бросив пострадавшего мальчика лежать на дороге.

«Того, кто задавил ребенка и оставил его без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова», — подчеркнула Швец. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на региональный сайт ЕР.

Глава регисполкома партии отметила, что Мамонтов будет исключен не только из «Единой России», но и из рядов депутатского объединения в райсовете. В ЕР также призвали наказать виновника наезда по всей строгости закона.

Ранее сообщалось, что по данным, полученным с дорожных видеокамер, 67-летний парламентарий сбил ребенка. После ДТП он вышел из машины, осмотрелся, затем сел за руль и уехал. В настоящее время пострадавший мальчик находится в больнице с различными травмами.

#Общество
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