Депутат Мамонтов будет исключен из ЕР за ДТП с ребенком

Ранее сообщалось, что по данным, полученным с дорожных видеокамер, 67-летний парламентарий сбил ребенка. После ДТП он вышел из машины, осмотрелся, затем сел за руль и уехал. В настоящее время пострадавший мальчик находится в больнице с различными травмами.