«Кварталы Драверта» призваны задать новые стандарты качества для омского рынка новостроек. Кроме жилья в проекте появятся общественные пространства, в том числе два парка и пешеходный бульвар, школа со спортивным кластером и детские сады. Совместно с властями региона Брусника также планирует переосмыслить транспортную инфраструктуру и сделать район более доступным для омичей.
«Мы проанализировали контекст территории и разработали стратегию развития Левобережья как естественного продолжения городской структуры Омска. Согласно мастер-плану, новый район будет своеобразной „точкой сборки“ на левом берегу Иртыша, — отметил руководитель группы мастер-плана Брусники Василий Большаков. — Ядром района станет парк, расположенный на пересечении пешеходных потоков и автомобильного трафика. Мы спроектируем его с учетом климата, а плотное озеленение позволит использовать пространство круглый год. Для этого здесь высадят взрослые деревья, которые дадут тень летом, а зимой — закроют от степных ветров. И ключевое — мы планируем оживить и интегрировать в проект реку Замарайку на северной стороне участка».
По мастер-плану башни первой очереди станут доминантой будущего района и сформируют силуэт застройки. В следующих очередях этажность будет снижаться по направлению к реке. Башни объединены общим двором, закрытым от машин. Это приватная территория, только для жителей. По внутренним стандартам Брусники 70% двора займет плотное озеленение: деревья, кустарники, травы, многолетние растения и газон. Также архитекторы расположили во дворе игровые площадки для детей разных возрастов, спортивные тренажеры и места тихого отдыха.
Четыре ключевых понятия, которые олицетворяют Бруснику, утверждают ее сотрудники, — это разнообразие, гибкость, уникальность и летние пространства.
«Разнообразие – мы хотим, чтобы в наших проектах жили разные люди. Гибкость — любую планировку и площадь можно подстроить под характер проживания, ценности, культуру человека. Уникальность — нам нравится делать на первых и последних этажах особенное жилье. Нам нравится приходить в города и делать то, чего в них не было. Летние помещения. Именно они делают квартиру домом. Даже узкий французский балкон очень разнообразит сценарий жизни и поведения. Что делать с террасой зимой, когда ее завалит снегом? Во-первых, снег можно убрать. Можно поставить живую елку и водить вокруг нее хороводы. Можно слепить снеговика, повесить гирлянды, и это будет красиво».
План развития своей новой площадки на левом берегу Иртыша Брусника проектировала совместно с датским бюро.
«Наша площадка довольно заметная, с хорошими видами на реку и центральную часть города», — говорит руководитель группы мастер-плана Брусники Василий Большаков.
Квартиры в башнях «Кварталов Драверта» отличаются не только по площади, но и по функциям и типам летних помещений. На нижних и верхних этажах расположены варианты с террасами и панорамными окнами — они имеют выраженную связь с ландшафтом. У владельцев будет возможность организовать на террасе сад или огород с микрозеленью, сделать зону барбекю с электрогрилем или оборудовать небольшой лаундж с гамаком. Зимой здесь можно поставить новогоднюю ель или сделать горку для малышей. Высота потолков в квартирах на первом этаже увеличена до 4.75 метра: здесь удобно сделать антресоль с рабочим кабинетом или дополнительной спальней.
На средних этажах башен архитекторы скомпоновали условно стандартные планировки, которые включают просторные мастер-спальни, кухни-гостиные, гардеробные и другие полезные функции. Всего в первой очереди строительства будет около 500 квартир. Также под зданиями предусмотрен подземный паркинг на 250 мест, а вместе с ним кладовые, велосипедные и колясочные.
Архитекторы Брусники убеждены, что дом начинается не с квартиры, а с подъезда. Поэтому, проектируя его, они используют все те же принципы, что и в домашнем интерьере.
«Но большинство жителей будут заезжать на машине в паркинг, минуя подъезды, — рассказывает архитектор Дарья Баталова. — Поэтому мы решили, что и интерьеры паркинга надо проектировать с особым вниманием: сделать его безопасным и эстетически приятным, и при этом функциональным. Мы применяем различные фитобоксы и девайдеры. Все коммуникации красим в темный цвет, чтобы не акцентировать на них внимание, и раскладываем их так, чтобы они выглядели аккуратно, — в инженерии тоже есть своя эстетика. А с помощью различных сценариев приглушенного освещения создаем уют и снижаем техногенность паркинга».
В Бруснике измеряют озеленение не квадратными, а кубическими метрами и используют многоуровневое озеленение. Это газонная трава, кустарники, многолетники, крупномерные деревья. По внутренним стандартам компании, 70% двора должно быть отведено под зеленые покрытия.
В общественных пространствах ландшафтные дизайнеры Брусники высаживают крупномерные деревья, чтобы двор был зеленым уже к моменту сдачи дома и заселению, а не через 10 лет. Большое внимание уделяется цветовой палитре. А благодаря высадке растений с учетом календаря цветения двор круглый год выглядит по-разному, но всегда живым и интересным.
При проектировании дворов архитекторы Брусники отдают предпочтение натуральным материалам. Это деревянные покрытия, текстуры камня. То же самое касается уличной мебели и детских площадок. В Бруснике убеждены: нет необходимости использовать яркие цвета и устанавливать пластиковые горки. Задача создать пространство для игр и творчества, чтобы у детей был простор для фантазии.
Большое внимание архитекторы ландшафта уделяют поддержанию биоразнообразия во дворах. Там устанавливают не только привычные всем домики для птиц, но даже «отели» для насекомых.
Стоимость квадратного метра в «Кварталах Дравертв» на старте продаж начинается от 90 тысяч рублей. Приобрести квартиру можно с применением сразу нескольких механизмов поддержки: ипотечных программ, включая спецпроект «ИТ-ипотека», рассрочки платежа, обмена имеющегося жилья в счет строящегося с сохранением права проживания по старому адресу до момента заселения в новостройку.
Первый этап строительства «Кварталов Драверта» Брусника планирует завершить к 2025 году. Продажи квартир открыты на сайте brusnika.ru.
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