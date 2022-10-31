Квартиры в башнях «Кварталов Драверта» отличаются не только по площади, но и по функциям и типам летних помещений. На нижних и верхних этажах расположены варианты с террасами и панорамными окнами — они имеют выраженную связь с ландшафтом. У владельцев будет возможность организовать на террасе сад или огород с микрозеленью, сделать зону барбекю с электрогрилем или оборудовать небольшой лаундж с гамаком. Зимой здесь можно поставить новогоднюю ель или сделать горку для малышей. Высота потолков в квартирах на первом этаже увеличена до 4.75 метра: здесь удобно сделать антресоль с рабочим кабинетом или дополнительной спальней.