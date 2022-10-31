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Брусника открыла продажи в одном из крупнейших жилых районов Омска

31 октября 06:00
Фото: Брусника
Стартовали продажи в первых домах «Кварталов Драверта». Это четыре 17-этажные башни между улицами Крупской и Шаронова.

«Кварталы Драверта» призваны задать новые стандарты качества для омского рынка новостроек. Кроме жилья в проекте появятся общественные пространства, в том числе два парка и пешеходный бульвар, школа со спортивным кластером и детские сады. Совместно с властями региона Брусника также планирует переосмыслить транспортную инфраструктуру и сделать район более доступным для омичей.

«Мы проанализировали контекст территории и разработали стратегию развития Левобережья как естественного продолжения городской структуры Омска. Согласно мастер-плану, новый район будет своеобразной „точкой сборки“ на левом берегу Иртыша, — отметил руководитель группы мастер-плана Брусники Василий Большаков. — Ядром района станет парк, расположенный на пересечении пешеходных потоков и автомобильного трафика. Мы спроектируем его с учетом климата, а плотное озеленение позволит использовать пространство круглый год. Для этого здесь высадят взрослые деревья, которые дадут тень летом, а зимой — закроют от степных ветров. И ключевое — мы планируем оживить и интегрировать в проект реку Замарайку на северной стороне участка».
Фото: Брусника

По мастер-плану башни первой очереди станут доминантой будущего района и сформируют силуэт застройки. В следующих очередях этажность будет снижаться по направлению к реке. Башни объединены общим двором, закрытым от машин. Это приватная территория, только для жителей. По внутренним стандартам Брусники 70% двора займет плотное озеленение: деревья, кустарники, травы, многолетние растения и газон. Также архитекторы расположили во дворе игровые площадки для детей разных возрастов, спортивные тренажеры и места тихого отдыха.

Четыре ключевых понятия, которые олицетворяют Бруснику, утверждают ее сотрудники, — это разнообразие, гибкость, уникальность и летние пространства.

«Разнообразие – мы хотим, чтобы в наших проектах жили разные люди. Гибкость — любую планировку и площадь можно подстроить под характер проживания, ценности, культуру человека. Уникальность — нам нравится делать на первых и последних этажах особенное жилье. Нам нравится приходить в города и делать то, чего в них не было. Летние помещения. Именно они делают квартиру домом. Даже узкий французский балкон очень разнообразит сценарий жизни и поведения. Что делать с террасой зимой, когда ее завалит снегом? Во-первых, снег можно убрать. Можно поставить живую елку и водить вокруг нее хороводы. Можно слепить снеговика, повесить гирлянды, и это будет красиво».

«Замковый камень Левобережья»

План развития своей новой площадки на левом берегу Иртыша Брусника проектировала совместно с датским бюро.

«Наша площадка довольно заметная, с хорошими видами на реку и центральную часть города», — говорит руководитель группы мастер-плана Брусники Василий Большаков.

Комфорт в разнообразии

Квартиры в башнях «Кварталов Драверта» отличаются  не только по площади, но и по функциям и типам летних помещений. На нижних и верхних этажах расположены варианты с террасами и панорамными окнами — они имеют выраженную связь с ландшафтом. У владельцев будет возможность организовать на террасе сад или огород с микрозеленью, сделать зону барбекю с электрогрилем или оборудовать небольшой лаундж с гамаком. Зимой здесь можно поставить новогоднюю ель или сделать горку для малышей. Высота потолков в квартирах на первом этаже увеличена до 4.75 метра: здесь удобно сделать антресоль с рабочим кабинетом или дополнительной спальней.

На средних этажах башен архитекторы скомпоновали условно стандартные планировки, которые включают просторные мастер-спальни, кухни-гостиные, гардеробные и другие полезные функции. Всего в первой очереди строительства будет около 500 квартир. Также под зданиями предусмотрен подземный паркинг на 250 мест, а вместе с ним кладовые, велосипедные и колясочные.

Подъезд и паркинг — часть личной территории жителей

Архитекторы Брусники убеждены, что дом начинается не с квартиры, а с подъезда. Поэтому, проектируя его, они используют все те же принципы, что и в домашнем интерьере.

«Но большинство жителей будут заезжать на машине в паркинг, минуя подъезды, — рассказывает архитектор Дарья Баталова. — Поэтому мы решили, что и интерьеры паркинга надо проектировать с особым вниманием: сделать его безопасным и эстетически приятным,  и при этом функциональным. Мы применяем различные фитобоксы и девайдеры. Все коммуникации красим в темный цвет, чтобы не акцентировать на них внимание, и раскладываем их так, чтобы они выглядели аккуратно, — в инженерии тоже есть своя эстетика. А с помощью различных сценариев приглушенного освещения создаем уют и снижаем техногенность паркинга».
Фото: Брусника

Зеленый левый берег 

В Бруснике измеряют озеленение не квадратными, а кубическими метрами и используют многоуровневое озеленение. Это газонная трава, кустарники, многолетники, крупномерные деревья. По внутренним стандартам компании, 70% двора должно быть отведено под зеленые покрытия.

В общественных пространствах ландшафтные дизайнеры Брусники высаживают крупномерные деревья, чтобы двор был зеленым уже к моменту сдачи дома и заселению, а не через 10 лет. Большое внимание уделяется цветовой палитре. А благодаря высадке растений с учетом календаря цветения двор круглый год выглядит по-разному, но всегда живым и интересным.

При проектировании дворов архитекторы Брусники отдают предпочтение натуральным материалам. Это деревянные покрытия, текстуры камня. То же самое касается уличной мебели и детских площадок. В Бруснике убеждены: нет необходимости использовать яркие цвета и устанавливать пластиковые горки. Задача создать пространство для игр и творчества, чтобы у детей был простор для фантазии.

Большое внимание архитекторы ландшафта уделяют поддержанию биоразнообразия во дворах. Там устанавливают не только привычные всем домики для птиц, но даже «отели» для насекомых.

Фото: Брусника

Стоимость квадратного метра в «Кварталах Дравертв» на старте продаж начинается от 90 тысяч рублей. Приобрести квартиру можно с применением сразу нескольких механизмов поддержки: ипотечных программ, включая спецпроект «ИТ-ипотека», рассрочки платежа, обмена имеющегося жилья в счет строящегося с сохранением права проживания по старому адресу до момента заселения в новостройку.

Первый этап строительства «Кварталов Драверта» Брусника планирует завершить к 2025 году. Продажи квартир открыты на сайте brusnika.ru.

 

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