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Абрамченко перечислила лучшие регионы по выполнению реформы ТКО в Приволжском округе

31 октября 07:57
Фото: pxhere.com
Зампред российского правительства Виктория Абрамченко провела совещание, в ходе которого обсуждался ход реформы обращения с ТКО в Приволжском федеральном округе.

Встречу посетили полпред президента в ПФО Игорь Комаров и главы субъектов федерального округа. Участниками совещания также стали ППК «Российский экологический оператор» и представители различных ведомств — Минприроды, Роспотребнадзора и других, информирует tass.ru.

Виктория Абрамченко указала, что за прошлый год в Приволжском федеральном округе скопилось около 9 миллионов тонн ТКО. Округ занимает второе место по количеству отходов в стране. Вице-премьер обратила внимание, что в связи с этим необходимо активизировать введение новых мощностей и рекультивацию несанкционированных свалок.

В 2021 году территории Приволжья направили на обработку порядка 3,5 миллиона тонн отходов, а на утилизацию — 0,5 миллиона тонн. Таким образом, по итогам прошлого года сортировка ТКО в ПФО в среднем составила более 39%, хотя по плану было 26,2%.

Как отметила Абрамченко, чтобы достичь цели по снижению объема захоронения отходов вдвое и стопроцентной сортировки ТКО, нужно нарастить темпы ввода дополнительных предприятий по сортировке и утилизации мусора. Как подсчитал РЭО, их мощность должна составлять примерно 7,4 миллиона тонн сортировки и 2,9 миллиона тонн утилизации ежегодно. Для этого понадобится примерно 70 миллиардов рублей инвестиций.

В качестве абсолютного лидера по достижению всех показателей реформы в Приволжье является Нижегородская область. Еще ряд регионов перевыполнили показатели по сортировке ТКО. Это Самарская и Саратовская области, а также Пермский край. Почти во всех субъектах округа планируемые к вводу объекты позволят достичь к 2024 году сортировки 50% всех отходов, а к 2030 году — 100%.

Абрамченко подчеркнула, что некоторым регионам нужно активнее работать над созданием объектов мусоропереработки и утилизации. Это Удмуртия, Кировская и Ульяновская области.

В повестку совещания также включили вопрос о внедрении системы раздельного сбора мусора. На данный момент в ПФО установлено 412 000 контейнеров для мусора. Из них 32 000 баков предназначены для РСО, то есть 13% от всех контейнеров.

Вице-премьер подчеркнула, что в этом году правительство выделит свыше 360 миллионов рублей восьми регионам ПФО для закупки дополнительных контейнеров.

#Общество
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