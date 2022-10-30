В Омской области второй раз за год вводят карантин из-за страшной болезни

Зараженное животное обнаружили в личном подсобном хозяйстве в деревне Рождественка. На территории всего населенного пункта установили ограничения. Сейчас там проводят профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространения смертельной инфекции. Карантин действует до 25 декабря 2022 года.