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В Омской области второй раз за год вводят карантин из-за страшной болезни

30 октября 07:10
Фото: 1MI

В районе Омской области введен карантин по бешенству

Ограничения будут действовать два месяца.

В Оконешниковском районе Омской области введен карантин по бешенству. Опубликован соответствующий указ облправительства.

Зараженное животное обнаружили в личном подсобном хозяйстве в деревне Рождественка. На территории всего населенного пункта установили ограничения. Сейчас там проводят профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространения смертельной инфекции. Карантин действует до 25 декабря 2022 года.

Напомним, в Омской области очаги бешенства находят практически каждый год. В марте уже был зафиксирован один случай в Муромцевском районе.

В одном из районов Омской области ввели карантин из-за жуткой заразы
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#Происшествия#Новости#Омская область#Оконешниковский район#Каратин#Бешенство#Животные
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