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Работа не волк. Более 40 тысяч омичей пытаются найти заработок

30 октября 05:59
Фото: 1MI

Уровень безработицы в Омске сократился до 4,3%

Статистики представили показатели за последний квартал.

Омскстат представил данные о занятости и безработице за период с июля по сентябрь 2022 года. Под рабочей силой понимается трудоспособное население в возрасте от 15 лет и старше. За указанный период численность составила 973,3 тысяч человек.

931,5 тысяч омичей занимались экономической деятельностью, а 41,8 тысяч — официально признаны безработными.

Таким образом, уровень занятости населения — 60,1%; уровень безработицы — 4,3%.

Напомним, ранее статистики публиковали аналогичный отчет за летний период. Если сравнивать с ним актуальные показатели, то можно говорить о сокращении безработицы и стабильности в сфере занятости.

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#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Статистика#Омскстат#Безработица
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