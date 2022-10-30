Работа не волк. Более 40 тысяч омичей пытаются найти заработок

Омскстат представил данные о занятости и безработице за период с июля по сентябрь 2022 года. Под рабочей силой понимается трудоспособное население в возрасте от 15 лет и старше. За указанный период численность составила 973,3 тысяч человек.
931,5 тысяч омичей занимались экономической деятельностью, а 41,8 тысяч — официально признаны безработными.
Таким образом, уровень занятости населения — 60,1%; уровень безработицы — 4,3%.
Напомним, ранее статистики публиковали аналогичный отчет за летний период. Если сравнивать с ним актуальные показатели, то можно говорить о сокращении безработицы и стабильности в сфере занятости.