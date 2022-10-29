Попытался скрыться и получил пулю. В Омской области задержали ночного гонщика

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, сегодня ночью, 29 октября был задержан очередной гонщик.
В селе Усть-Ишим сотрудники ДПС заметили автомобиль, значительно превышающий скорость. Попытка остановить нарушителя не увенчалась успехом — он увеличил скорость и попытался скрыться. Двигался мужчина хаотично, постоянно меняя направление.
Заехав в деревню Ашеваны, нарушитель продолжал двигаться на большой скорости. Автоинспекторы предупредили его о применении огнестрельного оружия и после предупредительного выстрела в воздух выстрелили по левому заднему колесу автомобиля.
После остановки, гонщик вышел из машины и попытался скрыться, перепрыгнув через забор. Однако убежать далеко у него не получилось, сотрудники ГИБДД задержали мужчину.
В итоге, на горе-водителя завели три административных дела.