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Попытался скрыться и получил пулю. В Омской области задержали ночного гонщика

29 октября 05:01
Фото: 1MI

В Омской области сотрудники ГИБДД устроили погоню за нетрезвым водителем

Сотрудникам ГИБДД пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы остановить нарушителя.

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, сегодня ночью, 29 октября был задержан очередной гонщик.

В селе Усть-Ишим сотрудники ДПС заметили автомобиль, значительно превышающий скорость. Попытка остановить нарушителя не увенчалась успехом — он увеличил скорость и попытался скрыться. Двигался мужчина хаотично, постоянно меняя направление.

Заехав в деревню Ашеваны, нарушитель продолжал двигаться на большой скорости. Автоинспекторы предупредили его о применении огнестрельного оружия и после предупредительного выстрела в воздух выстрелили по левому заднему колесу автомобиля.

После остановки, гонщик вышел из машины и попытался скрыться, перепрыгнув через забор. Однако убежать далеко у него не получилось, сотрудники ГИБДД задержали мужчину.

В итоге, на горе-водителя завели три административных дела.

#Юлия Бармина#ГИБДД#Погоня ГИБДД#Пьяный водитель
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