Валерий Лимаренко: Мы помогаем людям, желающим добиться большего в своей профессии

Портал Sakh.online отмечает, что социальная поддержка в плане построения трудовых перспектив весьма востребована жителями Сахалина и Курил. В Сахалинской области с начала 2022 года заключено 500 социальных контрактов. Эта мера поддержки позволяет жителям региона справиться с жизненными трудностями. 366 человек уже стали, таким образом, индивидуальными предпринимателями, а больше сотни – нашли новую работу. Контракт заключается Центром социальной поддержки с человеком, который попал в трудную ситуацию. Под каждый случай разрабатывают отдельную программу социальной адаптации. Как правило, жители области получают финансирование, которые они тратят на обучение, покупку нужного оборудования, аренду помещения или любые другие необходимые траты.