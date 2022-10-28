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Угрожал ножом и связал руки. Омич вынес из алкогольного магазина выручку

28 октября 10:12
Фото: 1MI

Судимый грабитель скрутил девушку-продавца в алкогольном магазине Омска

Неблагополучный район с наркоторговцами и грабителями. Очередной преступник первым делом пошел прятать добычу в роще у МЧС-9.

Как сообщает УМВД Омской области, 25-летняя девушка заявила об ограблении магазина на ул. 5-ой Кордной.

Девушка была на смене в алкогольном магазине. Покупатель попросил ее достать бутылку шампанского со стеллажа.  Мужчина принялся угрожать девушке-продавцу ножом, связал ей руки и затащил в подсобку. Поживился мобильным телефоном стоимостью 20 тыс. рублей и забрал 6 тыс. рублей из кассы. Вошли другие покупатели, и грабитель скрылся.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, с применением оружия», омичу грозит срок до 10-ти лет.

Сотрудники розыска просмотрели записи камер в магазине, и опознали в нападавшем старого знакомого. 44-летний омич ранее неоднократно был судим за имущественные преступления. Оперативники задержали его возле дома. Сейчас подозреваемый во временном изоляторе, решается вопрос о заключении его под стражу.

На допросе установили, что похищенный телефон подозреваемый выбросил в той самой роще около МЧС-9, а деньги потратил.

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#Дарья Зыкова#Полиция#Новости#Омск#Уголовное дело#Ограбление#Алкоголь#Магазин#Видео
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