Угрожал ножом и связал руки. Омич вынес из алкогольного магазина выручку

Девушка была на смене в алкогольном магазине. Покупатель попросил ее достать бутылку шампанского со стеллажа. Мужчина принялся угрожать девушке-продавцу ножом, связал ей руки и затащил в подсобку. Поживился мобильным телефоном стоимостью 20 тыс. рублей и забрал 6 тыс. рублей из кассы. Вошли другие покупатели, и грабитель скрылся.