Угрожал ножом и связал руки. Омич вынес из алкогольного магазина выручку

Как сообщает УМВД Омской области, 25-летняя девушка заявила об ограблении магазина на ул. 5-ой Кордной.
Девушка была на смене в алкогольном магазине. Покупатель попросил ее достать бутылку шампанского со стеллажа. Мужчина принялся угрожать девушке-продавцу ножом, связал ей руки и затащил в подсобку. Поживился мобильным телефоном стоимостью 20 тыс. рублей и забрал 6 тыс. рублей из кассы. Вошли другие покупатели, и грабитель скрылся.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, с применением оружия», омичу грозит срок до 10-ти лет.
Сотрудники розыска просмотрели записи камер в магазине, и опознали в нападавшем старого знакомого. 44-летний омич ранее неоднократно был судим за имущественные преступления. Оперативники задержали его возле дома. Сейчас подозреваемый во временном изоляторе, решается вопрос о заключении его под стражу.
На допросе установили, что похищенный телефон подозреваемый выбросил в той самой роще около МЧС-9, а деньги потратил.