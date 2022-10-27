Вирусолог: Новые варианты COVID-19 будут плохо реагировать на вакцину

Он пояснил, что новые разновидности вируса появляются все быстрее, но вместе с этим их патогенность снижается. Однако не исключено, что модификации существующих версий ковида, будут плохо реагировать на вакцину, так как та была адаптирована именно под уханьский штамм, пояснил Чумаков. Он также добавил, что люди при этом будут переносить заболевание легче.