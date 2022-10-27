Вирусолог: Новые варианты COVID-19 будут плохо реагировать на вакцину

По его словам, эти ранее неизвестные варианты COVID-19 с большой долей вероятности являются результатом эволюции вируса.
По словам эксперта, подвид «цербер» на самом деле может представлять собой один из уже существующих вариантов COVID-19, пишет Pravda.Ru.
Он пояснил, что новые разновидности вируса появляются все быстрее, но вместе с этим их патогенность снижается. Однако не исключено, что модификации существующих версий ковида, будут плохо реагировать на вакцину, так как та была адаптирована именно под уханьский штамм, пояснил Чумаков. Он также добавил, что люди при этом будут переносить заболевание легче.
Вирусолог подчеркнул, что для того, чтобы говорить об опасности вируса, нужно проанализировать большой объем данных и большое количество пациентов, но особых поводов для беспокойства в настоящее время нет.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре сообщили об обнаружении в стране двух новых вариантов COVID-19, включая подвид омикрон-штамма под названием «цербер».