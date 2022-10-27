Валерий Лимаренко: В регионе развёрнута работа по сохранению самобытной культуры

В селе Адо-Тымово строится современный дом культуры. Его планируют сдать в эксплуатацию в августе 2023 года. Местный жители считают, что важный социальный объект станет центром притяжения не только для них, но и для соседей из ближайших населённых пунктов.
В доме культуры предусмотрены помещения для проведения вечеров отдыха, танцев, праздничных программ и, конечно, кружков для творческих занятий. Проектом предусмотрен зрительный зал на 100 мест, а также музейная комната и библиотека с книгохранилищем, гардеробная, санузлы, технические помещения. На прилегающей территории обустроят проезды и тротуары, зоны отдыха, выполнят озеленение.
Это долгожданный объект – о нём просили представители коренных малочисленных народов севера, которым необходима площадка для творчества и обрядовых мероприятий, уточняет портал Sakh.online.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко неоднократно заявлял, что островные власти уважают традиции коренных народов Севера и намерены всячески содействовать сохранению их традиционного образа жизни, родных языков и культуры. Для этого в регионе развёрнута огромная работа, и с каждым годом в неё вовлекается всё больше участников, включая некоммерческие организации и общины. Проводятся ставшие уже традиционными фестивали художественного творчества, народных промыслов и ремёсел, обрядовые праздники.
Кроме того, в 2022 году был дан старт Международному десятилетию языков коренных народов Мира, создан научно-экспертный Совет по нематериальному культурному наследию КМНС, описаны и внесены в реестр два объекта нематериального культурного наследия коренных этносов Сахалинской области. Впервые прошёл региональный чемпионат по этнокультурным компетенциям коренных малочисленных народов Севера – Indigenous Skills, его участниками стали представители КМНС из пяти муниципальных образований региона.