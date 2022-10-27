В России примут закон об утилизации медицинских отходов

В настоящее время, отметил Майоров, вывозом медицинских отходов занимаются не только компании регионального оператора, но также и подрядчики. Как правило, отходы вывозятся на мусорные полигоны. В то же время, некоторые бактерии обладают способностью выживать и распространять инфекцию даже в условиях нагрева до 1000 градусов. В массу медицинских отходов, напомнил Алексей Майоров, входят шприцы от инфицированных ВИЧ, биоматериал пациентов с ковидом. Все это не должно свозиться на обычные полигоны ТКО, убежден парламентарий.