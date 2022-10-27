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В России примут закон об утилизации медицинских отходов

27 октября 08:04
Фото: pxhere.com
Правила утилизации медицинских отходов предложили урегулировать на уровне закона. О соответствующей инициативе сообщил председатель Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Каждый год в России выбрасывается порядка 100 тыс. тонн медицинских отходов, часть из которых представляет опасность для здоровья людей, пишет 360tv.ru со ссылкой на «Парламентскую газету».

По мнению парламентариев, вопросы их утилизации необходимо отрегулировать на государственном уровне. Как заявил Алексей Майоров, на этой неделе из правительства РФ уже пришел отзыв на предложенную депутатами концепцию проекта закона с некоторыми замечаниями — они касаются вывоза медицинских отходов.

В настоящее время, отметил Майоров, вывозом медицинских отходов занимаются не только компании регионального оператора, но также и подрядчики. Как правило, отходы вывозятся на мусорные полигоны. В то же время, некоторые бактерии обладают способностью выживать и распространять инфекцию даже в условиях нагрева до 1000 градусов. В массу медицинских отходов, напомнил Алексей Майоров, входят шприцы от инфицированных ВИЧ, биоматериал пациентов с ковидом. Все это не должно свозиться на обычные полигоны ТКО, убежден парламентарий.

Закон, считает Майоров, необходим для того, чтобы процесс вывоза медицинских отходов был максимально прозрачным, а их утилизация — безопасной. Председатель комитета предполагает, что закон может быть принят до конца текущего года.

#Общество
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