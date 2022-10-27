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В Канске физрук чуть не задушил ребенка

27 октября 08:10
Фото: 1MI
В одной из школ Канска учитель физкультуры напал на ребенка и чуть не задушил его.

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на информацию от матери пострадавшего ученика. Женщина рассказала, что 24 октября учитель физкультуры на уроке схватил ее 13-летнего сына за шею, вытащил к доске и начал душить. Это было сделано «в воспитательных целях», однако дети, ставшие свидетелями происшествия, теперь боятся ходить в школу. Пострадавший школьник обратился в травмпункт, где у него были диагностированы царапины на лице и ушибы шеи.

По факту происшествия прокуратура уже проводит проверку, а другие учителя школы заступаются за своего коллегу. Сам учитель физкультуры, как отметила мать пострадавшего ребенка, свою вину признал в личной беседе с ней. От учебной деятельности педагога не отстранили, в настоящее время решается вопрос о привлечении директора школы к административной ответственности по статье 5.57 КоАП РФ.

#Происшествия
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