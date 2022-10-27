Специалист дала рекомендации по выбору граната

Нутрициолог рассказала, что наружная оболочка граната должна быть одеревеневшей, не слишком сухой, но и не мягкой, с легким блеском, который является признаком сочности. Кроме того, на шкурке фрукта не должно быть пятен, царапин, вмятин и следов гниения, а также он граната не должно неприятно пахнуть. Также спелость плода можно определить по весу, который должен составлять не менее 350 граммов.