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Специалист дала рекомендации по выбору граната

27 октября 07:22
Фото: pxhere.com
Нутрициолог Екатерина Макарова рассказала, как определить вкусный и спелый гранат при покупке.

По ее словам, при выборе плода следует обратить внимание на его кожуру, пишут «Известия» со ссылкой на «Газету.Ru».

Нутрициолог рассказала, что наружная оболочка граната должна быть одеревеневшей, не слишком сухой, но и не мягкой, с легким блеском, который является признаком сочности. Кроме того, на шкурке фрукта не должно быть пятен, царапин, вмятин и следов гниения, а также он граната не должно неприятно пахнуть. Также спелость плода можно определить по весу, который должен составлять не менее 350 граммов. 

А если по спелому гранату постучать, он будет издавать «металлический» звук, тогда как  не до конца созревший плод отзовется глухим гулом, резюмировала Екатерина Макарова.

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