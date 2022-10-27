Российские компании массово регистрируют бизнес в ОАЭ

С 1 марта 2023 года в ОАЭ изменятся критерии получения налогового резидентства. По новым правилам, филиалы иностранных компаний, зарегистрированные в ОАЭ, не будут считаться налоговыми резидентами страны. Сейчас именно резиденство в ОАЭ позволяет компаниям из России торговать с Европой и США, открывать брокерские счета. С марта предпринимательская деятельность иностранцев в стране может значительно осложниться.