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Российские компании массово регистрируют бизнес в ОАЭ

27 октября, 12:50
После начала СВО на Украине 700 российских компаний открыли вторые юрлица в Объединённых Арабских Эмиратах. Год назад показатель был в разы меньше.

В ТПП РФ заявили, что второе юридическое лицо необходимо российским предпринимателям для торговли и других отношений с субъектами из недружественных государств. При этом отмечается, что сегодня усложняется регистрация компаний даже в дружественных России странах, пишет газета “Известия”.  

Представитель “Деловой России” подчеркнул, что в ОАЭ сейчас идут в основном представители среднего и малого бизнеса, но есть прецеденты и присутствия в Эмиратах крупных корпораций. 

Один из опрошенных редакцией экспертов отметил, что присутствие на рынке Эмиратов сегодня скорее условие сохранения бизнеса. При этом, из-за антироссийского давления возникают сложности с регистрацией: увеличиваются сроки открытия компании, более придирчиво проверяется комплаенс. 

С 1 марта 2023 года в ОАЭ изменятся критерии получения налогового резидентства. По новым правилам, филиалы иностранных компаний, зарегистрированные в ОАЭ, не будут считаться налоговыми резидентами страны. Сейчас именно резиденство в ОАЭ позволяет компаниям из России торговать с Европой и США, открывать брокерские счета. С марта предпринимательская деятельность иностранцев в стране может значительно осложниться. 

Проблемы с регистрацией юрлиц и открытием счетов неудивительны, наплыв людей всегда вызывает некоторую задержку в работе, отметил основатель и CEO “Бюро цифровых технологий” Виталий Зарубин. В любой системе существует пропускная способность — когда людей становится больше, она снижается.

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