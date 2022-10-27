Омский НПЗ передал поликлиникам и больницам региона экспресс-тесты на COVID-19

Благодаря поддержке предприятия омские врачи смогут оперативно диагностировать заболевание у пациентов. Тесты для экспресс-диагностики направлены семи медучреждениям Омской области. Поддержка региональной системы здравоохранения является частью комплексной программы компании «Газпром нефть» по противодействию COVID-19 «Антивирус».
В общей сложности в период пандемии Омский НПЗ направил в больницы региона более 1 млн очков, масок, респираторов, комбинезонов, перчаток и антисептических средств. Также силами предприятия было закуплены и переданы больницам аппараты искусственной вентиляции легких.
Вдобавок к этому для снижения нагрузки на медучреждения города ОНПЗ организовал Центр мониторинга здоровья, врачи которого обеспечивают ежедневный дистанционный контроль состояния заболвших нефтепереработчиков.
«В борьбе с коронавирусной инфекцией важно держать руку на пульсе и своевременно реагировать на ситуацию. В период пандемии ОНПЗ оказывает системную поддержку здравоохранению Омской области. Благодаря помощи предприятия мы полностью закроем потребность в тест-системах, позволяющих оперативно выявлять заболевших и оказывать им помощь», — отметил главврач ОКБ, депутат Заксобрания Омской области Константин Полежаев.
Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский подчеркнул, что поддержка системы здравоохранения является для предприятия является одним из ключевых направлений социальной работы.
«С самого начала пандемии коронавируса наше предприятие помогает омским медикам в противодействии инфекции. Мы понимаем, что безопасность наших сотрудников неотделима от обеспечения противовирусной защиты всех омичей. Поэтому решили оказать дополнительную помощь региональным учреждениям здравоохранения для ранней диагностики заболеваний», — отметил Олег Белявский.