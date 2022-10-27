Омский НПЗ передал поликлиникам и больницам региона экспресс-тесты на COVID-19

В общей сложности в период пандемии Омский НПЗ направил в больницы региона более 1 млн очков, масок, респираторов, комбинезонов, перчаток и антисептических средств. Также силами предприятия было закуплены и переданы больницам аппараты искусственной вентиляции легких.