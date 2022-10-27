Мексика будет продолжать искать возможности для сотрудничества с Россией

Даже в разгар пандемии Мексика не закрывала границы для туристов, в том числе для российских. В 2021 году правительство Российской Федерации восстановило прямые авиарейсы между государствами, турпоток из РФ сразу вырос до 9000 человек и были дальнейшие перспективы роста. После начала СВО на Украине прямое авиасообщение было перекрыто. Пенсадо отметила, что восстановление турпотока и авиасообщения не в руках Мексики.