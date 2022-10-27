Мексика будет продолжать искать возможности для сотрудничества с Россией

По словам Пенсадо, в ближайшее время между Мексикой и Россией не будет прямого авиасообщения. В то же время она отметила, что за первые 3 квартала текущего года двусторонний товарооборот между странами составил $1,573 млрд, пишет газета “Известия”.
Даже в разгар пандемии Мексика не закрывала границы для туристов, в том числе для российских. В 2021 году правительство Российской Федерации восстановило прямые авиарейсы между государствами, турпоток из РФ сразу вырос до 9000 человек и были дальнейшие перспективы роста. После начала СВО на Украине прямое авиасообщение было перекрыто. Пенсадо отметила, что восстановление турпотока и авиасообщения не в руках Мексики.
По мнению официального Мехико, главную роль в урегулировании украинского конфликта должна играть Организация Объединённых наций. Экс-посол Мексики отметила, что эта структура создавалась как раз для того, чтобы государства на нашей планете жили мирно. Устав ООН и его институты должны уважаться в мире, поэтому Мексика, по поручению президента Лопеса Обрадора, выдвинула инициативу по созданию специального комитета по достижению мира на Украине.
По поводу западных санкций и отказа Мексики их поддерживать дипломат сказала, что они противоречат 41-й статье устава ООН, в которой говорится о недопустимости применения санкций в одностороннем порядке. При этом правительство страны однозначно осуждает действия России на Украине.
В то же время, Мексика не собирается разрывать торговые отношения с Россией. В 2020-м товарооборот был на уровне $1,268 млрд, в следующем году он вырос на 11,7% до $2,75 млрд. В первые три квартала 2022 года двусторонний товарооборот составил $1,573 млрд. Таким образом есть предпосылки к росту, но возникла серьёзная проблема с логистикой.
Посол сказала, что Мексика будет продолжать искать возможности для сотрудничества с РФ. Лично я считаю, что такие сферы как культура, научное сотрудничество и академический обмен, помогут нам найти необходимые каналы для продолжения диалога.