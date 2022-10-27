Эксперт рассказал, как случайно не оплатить на кассе магазина чужой товар

По словам юриста, чтобы такого не произошло, необходимо всякий раз при пользовании кассами самообслуживания проверять, не остался ли там незакрытый чек. И если в перечне покупок будут обнаружены лишние товары, нужно сразу обратиться к сотруднику магазина, который вместе со службой безопасности проверит данные с видеокамер и оформит возврат излишне уплаченных средств. Будьте бдительны, резюмировал Иван Соловьев.