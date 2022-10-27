Эксперт рассказал, как случайно не оплатить на кассе магазина чужой товар

Специалист пояснил, что из-за этого неоплаченные позиции могут войти в чек следующего покупателя, который, ничего не подозревая, заплатит за товары мошенника из своего кармана. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на агентство «Прайм».
По словам юриста, чтобы такого не произошло, необходимо всякий раз при пользовании кассами самообслуживания проверять, не остался ли там незакрытый чек. И если в перечне покупок будут обнаружены лишние товары, нужно сразу обратиться к сотруднику магазина, который вместе со службой безопасности проверит данные с видеокамер и оформит возврат излишне уплаченных средств. Будьте бдительны, резюмировал Иван Соловьев.