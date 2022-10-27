ЧП во Франции: Украинские беженцы напали на семью россиян

По словам россиянки Анастасии, проживающей во Франции уже 13 лет, задерживать главного дебошира на месте инцидента сотрудники полиции отказались, пишет Pravda.Ru.
Девушка родилась в Крыму. У нее есть три гражданства: России, Украины и Франции. В день рождения к ней приехали из Крыма родители с братом. Семья отправилась в Довиль пообедать на рыбном рынке.
За соседним столиком отдыхали восемь русскоязычных человек. Компания вела себя очень шумно: сначала распевала песни, а потом включили громкую музыку.
Анастасия обратилась с просьбой сделать музыку тише, однако, ответ был весьма агрессивным. Отец заступился за дочь, но один из молодых людей ударил его локтем в нос. Прибывшим на место ЧП стражам порядка дебоширы предъявили украинские паспорта. Беженцы обвинили русских в агрессии. Никого из них полиция не задержала, сетует россиянка.