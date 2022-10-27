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ЧП во Франции: Украинские беженцы напали на семью россиян

27 октября, 13:55
Чрезвычайное происшествие случилось во французском курортном городе. Компания украинских беженцев совершила нападение на семью из России.

По словам россиянки Анастасии, проживающей во Франции уже 13 лет, задерживать главного дебошира на месте инцидента сотрудники полиции отказались, пишет Pravda.Ru.

Девушка родилась в Крыму. У нее есть три гражданства: России, Украины и Франции. В день рождения к ней приехали из Крыма родители с братом. Семья отправилась в Довиль пообедать на рыбном рынке.

За соседним столиком отдыхали восемь русскоязычных человек. Компания вела себя очень шумно: сначала распевала песни, а потом включили громкую музыку.

Анастасия обратилась с просьбой сделать музыку тише, однако, ответ был весьма агрессивным. Отец заступился за дочь, но один из молодых людей ударил его локтем в нос. Прибывшим на место ЧП стражам порядка дебоширы предъявили украинские паспорта. Беженцы обвинили русских в агрессии. Никого из них полиция не задержала, сетует россиянка.

#Светлана Павлова
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