28-летняя петербургская ученая пытается обуздать энергию Солнца

Перовскит (или титанат кальция) является одним из самых распространенных на земле минералов. Он был открыт немецкими геологами более 170 лет назад, но интерес к минералу, как потенциальному полупроводнику для солнечных батарей, возник только в 21 веке. Первые же эксперименты подтвердили, что передачу электрического заряда перовскитные солнечные элементы осуществляют ничуть не хуже «классики» из кремния.