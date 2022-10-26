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В Омской области нашли животное, зараженное смертельно опасным для человека вирусом

26 октября 06:02
Фото: 1MI

В омском селе нашли бешеную корову

Специалисты зарегистрировали второй случай заражения бешенством в 2022 году.

В пресс-службе регионального Россельхознадзора объявили об обнаружении животного, зараженного бешенством. В деревне Рождественка Оконешниковского района Омской области вирус бешенства нашли у крупного рогатого скота.

Из-за опасного вируса населенный пункт признали неблагополучным, на его территории на несколько недель ввели карантин. Сотрудники Россельхознадзора будут заниматься ликвидацией очага бешенства.

Отмечается, что это только второй случай бешенства в Омской области в 2022 году. Годом ранее таких случаев было 26 — вирус находили как у крупного рогатого скота, так и у собак, лис, волков и даже кошек.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Крупный рогатый скот#Бешенство#Ограничение#Ветнадзор#Болезнь
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