В Одноклассниках пройдут эксклюзивные трансляции V Большого Детского фестиваля

29 сентября в Москве начался ежегодный V Большой Детский фестиваль, который продлится до 27 ноября. Пользователи Одноклассников смогут увидеть в прямом эфире трансляции детских и подростковых спектаклей в официальной группе фестиваля.



Офлайн-спектакли проходят на площадках Московского Губернского театра, Московского театра кукол, РАМТа, Театра кукол им. С.В. Образцова, Театра мимики и жеста и других. 1 ноября зрители смогут посмотреть спектакль «Букашки. Фантазия!» Театриума на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой. Анонсы трансляций также доступны в группе фестиваля в соцсети.



ОК регулярно реализуют и поддерживают образовательные и культурные инициативы. В мае этого года ОК и РГДБ в рамках Библионочи запустили мини-приложение «Русские сказки. Фольклорные и литературные», которое позволило пользователям посмотреть на известные сказки глазами взрослых. Также в октябре этого года соцсеть вместе с порталом «Культура.РФ» подготовила интерактивный квиз к юбилею со дня рождения Марины Цветаевой. Пользователи могли проверить себя на знание лирики российской поэтессы.