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Трое в больнице. В Омске молодой водитель врезался с автобус

26 октября 03:39
Фото: УМВД России по Омской области

В Омске три человека пострадали в тройном ДТП с автобусом

В момент аварии в автобусе не было пассажиров, пострадали только виновник ДТП и его пассажиры.

Вчера, 25 октября, в Омске произошла авария с автобусом. ДТП случилось около 20:35. По предварительным данным, 20-летний водитель ехал за рулем автомобиля Lada Samara по улице Кирова со стороны улицы 15-я Рабочая в направлении улицы Богдана Хмельницкого.

В районе дома № 7 он выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Lada Priora и автобусом НефАЗ. За рулем отечественного авто ехал 36-летний мужчина, а автобусом управляла 30-летний водитель.

В результате ДТП водитель и два пассажира Lada Samara — 19-летний и 17-летний юноши — попали в больницу. В момент ДТП автобус ехал без пассажиров, он направлялся на стоянку. Полиция проводит проверку.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#Автобус#ДТП#ГИБДД
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