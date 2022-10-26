Трое в больнице. В Омске молодой водитель врезался с автобус

Вчера, 25 октября, в Омске произошла авария с автобусом. ДТП случилось около 20:35. По предварительным данным, 20-летний водитель ехал за рулем автомобиля Lada Samara по улице Кирова со стороны улицы 15-я Рабочая в направлении улицы Богдана Хмельницкого.
В районе дома № 7 он выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Lada Priora и автобусом НефАЗ. За рулем отечественного авто ехал 36-летний мужчина, а автобусом управляла 30-летний водитель.
В результате ДТП водитель и два пассажира Lada Samara — 19-летний и 17-летний юноши — попали в больницу. В момент ДТП автобус ехал без пассажиров, он направлялся на стоянку. Полиция проводит проверку.