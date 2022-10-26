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Стало известно, кем бы родители не хотели видеть своих детей

26 октября 07:52
Фото: vk.com/chadograd_omsk
Специалисты одной из российских образовательных компаний провели опрос на тему того, представителями каких профессий родители не хотели бы видеть своих детей в будущем. В лидерах списка оказались рабочие, творческие и медицинские специальности.

Исследование проводилось с 15 по 19 октября, в нем участвовали свыше 1200 родителей учащихся старших классов из всех регионов России. Так, профессии, связанной с творчеством, не желают своим детям 12 процентов участников исследования. Причем наиболее непривлекательными респонденты считают художественную или актерскую специальность, пишут «Известия».

Не хотели бы видеть своих отпрысков санитаром или санитаркой, медбратом или медсестрой 9,5 процента опрошенных родителей. Кроме того, часть респондентов против того, чтобы их ребенок стал дворником (13 процентов) или разнорабочим (11 процентов), а также водителем, курьером, администратором, парикмахером и официантом или официанткой (по 9 процентов). А каждый пятый родитель заявил, что желает своим детям такой работы, которая бы им нравилась. 

При этом в числе самых желанных видов профессиональной деятельности опрошенные родители назвали IT-сферу (29 процентов), предпринимательство (10 процентов) и государственную службу (8,5 процента).

#Общество
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