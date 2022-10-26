Стало известно, кем бы родители не хотели видеть своих детей

Не хотели бы видеть своих отпрысков санитаром или санитаркой, медбратом или медсестрой 9,5 процента опрошенных родителей. Кроме того, часть респондентов против того, чтобы их ребенок стал дворником (13 процентов) или разнорабочим (11 процентов), а также водителем, курьером, администратором, парикмахером и официантом или официанткой (по 9 процентов). А каждый пятый родитель заявил, что желает своим детям такой работы, которая бы им нравилась.