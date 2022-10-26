Российские операторы сотовой связи запретили переадресацию коротких сообщений

Так, в МТС заявили о запрете переадресации сообщений с любых коротких или альфанумерик номеров (от банков, магазинов и других сервисов). Данное нововведение для своих абонентов подтвердили также в «Мегафоне» и «Теле2», пишут «Известия» со ссылкой на «РИА Новости».