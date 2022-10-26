Обновить, сохраняя лучшее: ребрендинг и смена владельца ИК «Фридом Финанс»

Трансформация российской экосистемы «Фридом Финанс» даст ей еще больше возможностей для развития на отечественном финансовом рынке, сохранив при этом высокие стандарты работы с клиентами и уникальную экспертизу, наработанную с 2008 года. Максим Повалишин все эти годы принимал непосредственное участие в работе инвестиционной компании, в разное время уделяя внимание направлениям IT, информационной безопасности, деятельности юридического и HR-департаментов.