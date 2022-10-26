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На стадионе в Омской области нашли тело молодого парня

26 октября 08:50
Фото: 1MI
Никаких следов криминала, по информации силовиков, на трупе не обнаружено.

В Москаленском районе Омской области следователи разбираются во всех обстоятельствах гибели 23-летнего парня, тело которого нашли на стадионе в селе Элита.

На труп местного жителя наткнулись его односельчане во вторник, 25 октября, около 14:20. Они и вызвали на место силовиков. Прибывший на место происшествия эксперт осмотрел тело и не нашел никаких следов криминала. Предварительно омич скончался от асфиксии.

«Данный факт зарегистрирован и по нему проводится проверка. Выясняются все причины случившегося», - пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Известно, что погибший сельчанин ранее был судим за кражу.

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