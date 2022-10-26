На стадионе в Омской области нашли тело молодого парня

В Москаленском районе Омской области следователи разбираются во всех обстоятельствах гибели 23-летнего парня, тело которого нашли на стадионе в селе Элита.
На труп местного жителя наткнулись его односельчане во вторник, 25 октября, около 14:20. Они и вызвали на место силовиков. Прибывший на место происшествия эксперт осмотрел тело и не нашел никаких следов криминала. Предварительно омич скончался от асфиксии.
«Данный факт зарегистрирован и по нему проводится проверка. Выясняются все причины случившегося», - пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Известно, что погибший сельчанин ранее был судим за кражу.