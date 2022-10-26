База аренды недвижимости в Домклик в Сибири превысила 8 тысяч объектов

В Омской области количество объявлений в разделе «Аренда» превышает 1,5 тысячи объектов, причем более 75% из них предназначены для коммерческого использования.



Для наиболее корректного поиска подходящего объекта важно настроить фильтры на площадке Домклик: город, район, цена, тип недвижимости и т. д. Сервис предлагает также задать радиус поиска — достаточно указать адрес, либо просто нарисовать область поиска прямо на онлайн-карте. В случае, если подходящих объектов не нашлось, достаточно всего лишь сохранить свои параметры поиска, и в случае появления нового объявления, система отправит пользователю уведомление.



Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: