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База аренды недвижимости в Домклик в Сибири превысила 8 тысяч объектов

26 октября 03:17
Фото: 1MI
Домклик предлагает для аренды в регионах присутствия Сибирского банка более 8 тысяч объектов недвижимости. Из них около половины предлагается собственниками в аренду для коммерческого использования.

В Омской области количество объявлений в разделе «Аренда» превышает 1,5 тысячи объектов, причем более 75% из них предназначены для коммерческого использования.

Для наиболее корректного поиска подходящего объекта важно настроить фильтры на площадке Домклик: город, район, цена, тип недвижимости и т. д. Сервис предлагает также задать радиус поиска — достаточно указать адрес, либо просто нарисовать область поиска прямо на онлайн-карте. В случае, если подходящих объектов не нашлось, достаточно всего лишь сохранить свои параметры поиска, и в случае появления нового объявления, система отправит пользователю уведомление.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Домклик продолжает расширять свой функционал — сегодня на этой площадке можно не только найти и купить в ипотеку жилье, но и подобрать подходящий объект для аренды. Особенно приятно, что наш сервис используют не только для поиска жилья в аренду, но и для подбора коммерческой недвижимости. Что немаловажно — все объявления по аренде проходят точно такие же процедуры сверки с базами данных Росреестра, как и объявления о продаже недвижимости. Для этого используются в том числе технологии искусственного интеллекта».
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Сбербанк
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