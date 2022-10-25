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Введение чрезвычайного экономического положения в ПМР было вынужденной мерой

25 октября, 13:25
Приднестровские власти объявили о введении чрезвычайного экономического положения, поскольку это было вынужденной мерой. Об этом сообщил политолог Андрей Сафонов.

Pravda.Ru пишет, что объем поставок природного газа был урезан из-за продолжительного отсутствия их оплаты со стороны Кишинева. Приднестровье не могло остаться не задетым, поскольку Россия постоянно взаимодействует с компанией "Молдовагаз". В глазах российской стороны эта структура несла ответственность еще и за поставки «голубого» топлива в Приднестровье.

Чрезвычайное экономическое положение предполагает, по словам Сафонова, регулярную подачу отопления всему жилому сектору Приднестровья. Наряду с этим меньшие объемы сырья будут направлять промышленным предприятиям республики, пояснил политолог. В дело будет идти таким образом каждый кубометр энергоносителя, подытожил Сафонов. 

 

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