Введение чрезвычайного экономического положения в ПМР было вынужденной мерой

Pravda.Ru пишет, что объем поставок природного газа был урезан из-за продолжительного отсутствия их оплаты со стороны Кишинева. Приднестровье не могло остаться не задетым, поскольку Россия постоянно взаимодействует с компанией "Молдовагаз". В глазах российской стороны эта структура несла ответственность еще и за поставки «голубого» топлива в Приднестровье.