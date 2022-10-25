Валерий Лимаренко: Внедрение цифровых технологий улучшают качество жизни в регионе

В министерстве цифрового и технологического развития Сахалинской области отметили: новый инструмент обратной связи с жителями — часть нацпроекта «Цифровая экономика». В островном регионе внедрять платформу начали в 2020 году и на сегодня к сервису подключены все муниципалитеты и органы власти, а также подведомственные организации: больницы, школы, организации социального обслуживания и другие — всего 735 учреждений и организаций региона. Инструменты ПОС позволяют региональным и муниципальным властям анализировать жалобы и предложения граждан и исходя из этой информации принимать важные для жителей региона решения в кратчайшие сроки.