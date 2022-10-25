В России предложили ввести уголовную ответственность за осквернение гимна

Депутаты уже подготовили проект поправок в УК РФ, а именно — к статье 329. В ней отмечается, что за надругательство над флагом и гербом России полагается лишение свободы, ограничение или принудительные работы сроком до года, или арест сроком от трех до шести месяцев. Депутаты предлагают установить аналогичное наказание, в том числе, и за надругательство над гимном России.