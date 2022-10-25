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В России предложили ввести уголовную ответственность за осквернение гимна

25 октября 07:41
Фото: pxhere.com
С соответствующей инициативой выступили петербургские депутаты.

Трое петербургских депутатов предложили установить уголовную ответственность за осквернение гимна России. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на «Парламентскую газету». С соответствующей инициативой выступили Андрей Рябоконь, Антон Соловьев и Денис Четырбок.

Депутаты уже подготовили проект поправок в УК РФ, а именно — к статье 329. В ней отмечается, что за надругательство над флагом и гербом России полагается лишение свободы, ограничение или принудительные работы сроком до года, или арест сроком от трех до шести месяцев. Депутаты предлагают установить аналогичное наказание, в том числе, и за надругательство над гимном России. 

#Общество
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