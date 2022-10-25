В Хакасии угольщики рассказали о катастрофической ситуации с транспортом

Из-за того, что железнодорожники не смогли или не захотели вовремя отреагировать на ситуацию и перенастроить транспортные потоки, произошел коллапс всей системы перевозок угля. Из месяца в месяц отгрузка снижается, а в сентябре остановилась вовсе. За каждым составом угля стоят огромные предприятия и сотни сотрудников вместе со своими семьями: шахтерские города и небольшие поселки, жизнь которых зависит от транспортной ветки. Это может спровоцировать в регионе социальный взрыв, учитывая сложный для России период. Иначе как критической текущую ситуацию не называют.