В Хакасии угольщики рассказали о катастрофической ситуации с транспортом

Из-за текущей ситуации на разрезах начали задерживать заработную плату, а положение в регионе превращается в катастрофическое. С учетом нарастающей социальной напряженности это может вызвать самые серьезные последствия. Об этом пишет издание newkhakasiya.online.
Угольщики и власти Хакасии начали заявлять о проблемах еще летом. Стоимость угля возросла в несколько раз, однако вывезти его не представилось возможным. Российский уголь не принимают в Европе, но его хорошо покупают на Востоке. Проблема в том, что транспортники не предоставляют необходимых квот на перевозку угля в восточном направлении.
Из-за того, что железнодорожники не смогли или не захотели вовремя отреагировать на ситуацию и перенастроить транспортные потоки, произошел коллапс всей системы перевозок угля. Из месяца в месяц отгрузка снижается, а в сентябре остановилась вовсе. За каждым составом угля стоят огромные предприятия и сотни сотрудников вместе со своими семьями: шахтерские города и небольшие поселки, жизнь которых зависит от транспортной ветки. Это может спровоцировать в регионе социальный взрыв, учитывая сложный для России период. Иначе как критической текущую ситуацию не называют.
В обращении к премьеру Мишустину местные власти просят повысить квоты на экспорт угля из Хакасии и дать угольщикам доступ к железнодорожной инфраструктуре. 26 октября этот вопрос рассмотрят на заседании совета. На претензии железная дорога отвечает, что квоты распределяются в Москве, и они работают с теми показателями, которые им предоставляют. При этом грузов, перевезенных на Восток по Транссибу и БАМу, становится все больше.
По данным Красноярской железной дороги, всего с января по июнь текущего года прирост грузовых перевозок увеличился на 5,3%. В общей сложности объем грузов составил 34,5 млн тонн. Больше всего росли перевозки муки, нефтепродуктов: на 16,6%. На 8,9% увеличилась перевозка угля. Однако этот рост достался не всем. По отношению к стратегическим транспортным артериям — Транссибирской магистрали и Байкало-Амурской магистрали — применяется принцип равного доступа регионов к инфраструктуре.
Как сообщают угольщики, пострадали два субъекта: Республика Хакасия и Кемеровская область. В 2022 году в Хакасии перевозка угля уже сократилась на 16%, в Кемеровской области снижение составило порядка 15%. В других регионах Сибири и Дальнего Востока, напротив, фиксируется рост.
Разбираться с проблемой перекоса, ударившего по угольщикам и их семьям, предстоит российскому правительству.