Банк «Фридом Финанс» поменял наименование на «Цифра банк»

Глава правления банка Сергей Носов сообщил, что финансовое учреждение под новым брендом сохранит накопленный опыт работы и улучшит процессы, исходя из меняющейся парадигмы бизнеса в РФ. Смена владельца и ребрендинг не скажутся на сегодняшних процессах. Для клиентов и партнеров банк останется надежной кредитной организацией с высококвалифицированным персоналом. В приоритете у топ-менеджеров цифровизация каждого из направлений работы. Она сделает онлайн-сервисы и приложения более доступными и удобными.