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Банк «Фридом Финанс» поменял наименование на «Цифра банк»

25 октября 14:03
Из группы Freedom Holding Corp. выходит Банк «Фридом Финанс», который принадлежит одноименной инвестиционной компании. Происходит это в результате смены владельца материнской компании.

Кроме того, банк проводит ребрендинг. Его переименуют в «Цифра банк»,  пишет bel.ru.

Freedom Holding Corp. 20 октября текущего года объявила о заключении соглашения купли-продажи 100-процентной доли в уставном капитале ООО ИК «Фридом Финанс». Все российские активы Freedom Holding Corp. приобретет Максим Повалишин. Он входит в число основателей инвестиционной компании и занимал разные посты в ее руководящем составе на протяжении развития организации.

Чтобы завершить сделку, нужно согласовать все ее условия и кандидатуру нового владельца в соответствии с отечественным законодательством.

Максим Повалишин много лет был членом наблюдательного совета банка., главой которого он станет в ближайшее время.

Российскую часть бизнеса, представленную банком и инвесткомпанией, после завершения всех обязательных процедур переименуют в рамках ребрендинга в «Цифра банк» и «Цифра брокер»- новое название в полной мере отражает вектор и стратегию развития единой экосистемы, в которую войдут управляющая и лизинговая компании. Сам банк займется развитием бизнеса внутри страны и станет внедрять передовые IT-решения. 

Новое руководство «Цифра банка» заинтересовано в поддержании высоких корпоративных стандартов управления. Топ-менеджеры обещают работать открыто и прозрачно. Такой подход открывает для клиентов новые финансовые перспективы и позволит качественно пользоваться возможностями сектора.

Глава правления банка Сергей Носов сообщил, что финансовое учреждение под новым брендом сохранит накопленный опыт работы и улучшит процессы, исходя из меняющейся парадигмы бизнеса в РФ. Смена владельца и ребрендинг не скажутся на сегодняшних процессах. Для клиентов и партнеров банк останется надежной кредитной организацией с высококвалифицированным персоналом. В приоритете у топ-менеджеров цифровизация каждого из направлений работы. Она сделает онлайн-сервисы и приложения более доступными и удобными.

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