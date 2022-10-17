Володин: Права россиян защитит запрет на пропаганду ЛГБТ*

По информации atas.info, Володин рассказал, что сегодня вдвое больше россиян заявляют, что «нетрадиционные ценности их достали», поэтому можно сделать вывод: их популяризация наносит вред обществу. Он объяснил, что задача депутатов гражданам — гарантировать право на семью, возможность рожать и воспитывать детей. Помимо этого, он уточнил, что деятельность государств, ведущих политику навязывания нетрадиционных ценностей, «разрушает нормальный мир».