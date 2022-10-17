Володин: Права россиян защитит запрет на пропаганду ЛГБТ*

Posted 17 октября 2022,, 18:04
Published 17 октября 2022,, 18:04
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В ходе парламентских слушаний в Госдуме о полном запрете пропаганды ЛГБТ *Володин заявил, что в настоящее время обсуждаются законодательные предложения с целью не ограничить, а защитить гражданские права россиян. В частности, важно пресечь пропаганду нетрадиционных отношений, сообщает «Дума ТВ».
По информации atas.info, Володин рассказал, что сегодня вдвое больше россиян заявляют, что «нетрадиционные ценности их достали», поэтому можно сделать вывод: их популяризация наносит вред обществу. Он объяснил, что задача депутатов гражданам — гарантировать право на семью, возможность рожать и воспитывать детей. Помимо этого, он уточнил, что деятельность государств, ведущих политику навязывания нетрадиционных ценностей, «разрушает нормальный мир».
Председатель Государственной думы выразил сомнение по поводу того, как такие страны могут быть друзьями. Он назвал подобные государства врагами России. По его мнению, они несут разрушительную идеологию.
По данным ВЦИОМ, за прошедшие 10 лет в 2 раза выросло количество граждан РФ, которые считают, что в их стране есть пропаганда ЛГБТ*.
Еще в июле члены фракций КПРФ, «Справедливой России — За правду» и ЛДПР внесли проект закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей. Этот документ предусматривает запрет выдачи кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, содержащие пропаганду ЛГБТ*.
* — признано экстремистской организацией и запрещена деятельность на территории РФ