РЭО: Лидеры мнений Telegram поддержали экологическую неделю

Из комментариев Буцаева следует, что идея учредить экологическую неделю возникла в рамках проходящей в стране реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает 360tv.ru. Мероприятие направлено на формирование Экономики замкнутого цикла в России.
«Она направлена на популяризацию экологического мышления и осознанного потребления. Ключевые лидеры мнений Telegram на неделю объединятся и присоединятся к нашей миссии. Суммарно аудитория данных блогеров составляет более пяти миллионов пользователей, — проинформировал глава РЭО. — Если каждый из них начнет хотя бы сортировать отходы, то это уже существенно приблизит нас к достижению показателей нацпроекта „Экология“ по снижению захоронения отходов на полигонах».
Экологическая неделя охватила больше половины российских субъектов. Запланировано около 100 различных мероприятий и акций, среди которых — сбор вторичного сырья (электроники и макулатуры), субботники, а также экскурсии на предприятия, специализирующиеся на переработке мусора. Участниками акции станут свыше 10 тысяч россиян, у которых работа связана с отраслью обращения с ТКО.
В кампании участвовали такие Telegram-каналы: Mash (свыше миллиона подписчиков), Небожена (свыше 462 тысяч), Беспощадный пиарщик (свыше 139 тысяч), Барановская (80 тысяч), Сергей Минаев (свыше 114 тысяч), Ресайкл (свыше 50 тысяч), Двач (свыше 660 тысяч), Незыгарь (свыше 400 тысяч), Кристина Потупчик (свыше 161 тысячи), Лебедев (свыше 360 тысяч), Политджойстик (свыше 152 тысяч), Пул № 3 (свыше 259 тысяч), YOBAJUR (свыше 309 тысяч) и СысоевFM (свыше 193 тысяч подписчиков).
Блогеры добавили в названия каналов экологические эмодзи и будут размещать посты о проведении Российской экологической недели и о реформе в сфере обращения с ТКО. Они будут призывать соотечественников к сортировке отходов.
«Мы в России стремимся к 2030 году достичь 100 процентов сортировки отходов и снижения захоронения на 50 процентов, — говорится в посте на канале дизайнера и блогера Артемия Лебедева. — Обсудить результаты и наметить новые цели экологическая отрасль соберется на Российском экологическом форуме — РЭФ. Это место, где соберутся люди, которые делают реальные дела ради экологии».
На канале Незыгаря опубликовано сообщение о том, что в кампусе СберУниверситета в Московской области в рамках РЭФ проведут дискуссии на актуальные экологические темы.
Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".