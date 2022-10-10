РЭО: Лидеры мнений Telegram поддержали экологическую неделю

«Она направлена на популяризацию экологического мышления и осознанного потребления. Ключевые лидеры мнений Telegram на неделю объединятся и присоединятся к нашей миссии. Суммарно аудитория данных блогеров составляет более пяти миллионов пользователей, — проинформировал глава РЭО. — Если каждый из них начнет хотя бы сортировать отходы, то это уже существенно приблизит нас к достижению показателей нацпроекта „Экология“ по снижению захоронения отходов на полигонах».