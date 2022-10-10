Новые категории граждан могут получить отсрочку от частичной мобилизации

Как пишет Infox, первый пункт документа теперь получил новую редакцию. В нем сказано, что право на отсрочку имеют те, кто получает образование соответствующего уровня впервые, обучается по очной и очно-заочной формам обучения. Изменения относятся к тем, кто занят получением среднего и высшего образования, а также обучением в аспирантуре в учебных заведениях с государственной аккредитацией.