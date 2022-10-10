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Новые категории граждан могут получить отсрочку от частичной мобилизации

10 октября, 10:53
Президент РФ Владимир Путин внес изменения в свой Указ о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации от 24 сентября.

Как пишет Infox, первый пункт документа теперь получил новую редакцию. В нем сказано, что право на отсрочку имеют те, кто получает образование соответствующего уровня впервые, обучается по очной и очно-заочной формам обучения. Изменения относятся к тем, кто занят получением среднего и высшего образования, а также обучением в аспирантуре в учебных заведениях с государственной аккредитацией.

Также на отсрочку могут рассчитывать врачи-ординаторы, студенты духовных образовательных учреждений, студенты заведений, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров. Изменения вступают в силу со дня подписания документа и касаются правоотношений, возникших с 21 сентября.

 

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