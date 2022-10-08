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Алексей Логвиненко передал ростовским учителям ключи от служебных квартир

8 октября 16:35
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко передал 22-м педагогам ключи от служебных квартир в доме в жилом районе Суворовский.

В Ростове уже стало доброй традицией выделять для учителей и воспитателей служебное жилье, в этот раз ключи от квартир передали не только опытным педагогам, но и молодым начинающим специалистам.

«Дорогие педагоги! Пусть в работе вам сопутствует успех, а дом будет полной чашей», — обратился к новоселам Алексей Логвиненко.

Дом № 11 по улице Уланской, в котором будут жить педагоги, находится недалеко от их места работы. На выполнение работ по капитальному ремонту из городского бюджета выделили 164 миллиона рублей.

«Все квартиры отремонтированы, в них созданы необходимые условия для комфортного проживания», — рассказал Логвиненко.

Жилой район «Суворовский», в котором выделили служебные квартиры, является одним из быстро развивающихся и молодых в Ростове, особое внимание уделяют обеспечению социальными объектами. В частности, к уже имеющимся образовательным учреждениям в скором времени добавятся еще четыре, об этом в конце августа сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. В 2023 году в районе появится модульная школа, а позже построят еще три.

#Общество
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