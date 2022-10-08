Алексей Логвиненко передал ростовским учителям ключи от служебных квартир

В Ростове уже стало доброй традицией выделять для учителей и воспитателей служебное жилье, в этот раз ключи от квартир передали не только опытным педагогам, но и молодым начинающим специалистам.
«Дорогие педагоги! Пусть в работе вам сопутствует успех, а дом будет полной чашей», — обратился к новоселам Алексей Логвиненко.
Дом № 11 по улице Уланской, в котором будут жить педагоги, находится недалеко от их места работы. На выполнение работ по капитальному ремонту из городского бюджета выделили 164 миллиона рублей.
«Все квартиры отремонтированы, в них созданы необходимые условия для комфортного проживания», — рассказал Логвиненко.
Жилой район «Суворовский», в котором выделили служебные квартиры, является одним из быстро развивающихся и молодых в Ростове, особое внимание уделяют обеспечению социальными объектами. В частности, к уже имеющимся образовательным учреждениям в скором времени добавятся еще четыре, об этом в конце августа сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. В 2023 году в районе появится модульная школа, а позже построят еще три.