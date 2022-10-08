Алексей Логвиненко передал ростовским учителям ключи от служебных квартир

Жилой район «Суворовский», в котором выделили служебные квартиры, является одним из быстро развивающихся и молодых в Ростове, особое внимание уделяют обеспечению социальными объектами. В частности, к уже имеющимся образовательным учреждениям в скором времени добавятся еще четыре, об этом в конце августа сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. В 2023 году в районе появится модульная школа, а позже построят еще три.