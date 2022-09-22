Власти и бизнес заявили о поддержке поправок правительства РФ в закон "О рекламе"

С пятнадцатого по восемнадцатое сентября проходил XI Международный конгресс по наружной рекламе, в ходе которого игроки рекламного рынка и представители власти сошлись во мнении, что предложенные Кирьяновым изменения в закон “О рекламе” приведут к монополизации рынка. По этой причине они выступили против его редакции и предлагают использовать текст поправок, разработанных ФАС от имени правительства.