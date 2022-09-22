Власти и бизнес заявили о поддержке поправок правительства РФ в закон "О рекламе"

Инициатива кабмина была положительно оценена ведущими участниками рынка рекламы и членами Федсобрания.
Как пишет издание ИА REGNUM, ранее депутат Государственной думы России Артем Кирьянов представил законопроект о внесении поправок в закон “О рекламе”, который вызвал опасения у участников рынка. Его проект предполагает создание в Российской Федерации единого оператора наружной рекламы.
С пятнадцатого по восемнадцатое сентября проходил XI Международный конгресс по наружной рекламе, в ходе которого игроки рекламного рынка и представители власти сошлись во мнении, что предложенные Кирьяновым изменения в закон “О рекламе” приведут к монополизации рынка. По этой причине они выступили против его редакции и предлагают использовать текст поправок, разработанных ФАС от имени правительства.
Участвовавшие в конгрессе члены Федсобрания России поддержали обеспокоенность представителей отрасли наружной рекламы относительно поправок в закон “О рекламе”. Зампредседателя Комитета ГД по экономической политике Станислав Наумов отметил, что участники рынка рекламы смогли быстро представить консолидированное мнение о поправках, а также рассказали о рисках, которые появятся в случае принятия законопроекта Кирьянова.
По словам Артема Шейкина, члена Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, монополизация рынка принесет вред, а из-за большой территории Российской Федерации и индивидуальных особенностей размещения рекламы на цифровых носителях контролировать ее распространение будет очень сложно.
По словам члена Комитета Совета Федерации по социальной политике Андрея Чернышева, если ввести механизм саморегулируемой организации, то отпадет необходимость государственного регулирования сферы.
Кроме этого, сопредседатель организационного комитета конгресса, управляющий партнер оператора «Восток-Медиа» Алексей Митрюшин, также присутствовавший на мероприятии, от лица всех участников выразил благодарность представителям власти за предоставленную возможность обсуждения вопроса. По его словам, рекламная сфера занимается социально значимой деятельностью. И это не только размещение социальной рекламы, но также поддержка проектов и инициатив, которые имеют высокую социальную значимость.
Итогом конференции стала поддержка поправок правительства в закон “О рекламе” 273 делегатами. Также участники приняли общее итоговое заявление «Мы ЗА честную конкуренцию!».
Отмечается, что принято решение о создании Ассоциации транзитной рекламы, которая будет налаживать регулярную коммуникацию для защиты и развития отрасли транзитных медиа. Об этом рассказал коммерческий директор Transit Media Group Павел Михайлов.