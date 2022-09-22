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Валерий Лимаренко: Цифровизация соцуслуг сделала их оформление более доступными

Вчера, 17:41
Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области
Льготы, положенные жителям Сахалинской области, начисляются автоматически.

В Сахалинской области цифровизация активно проводится в различных сферах. Так, унифицированы и полностью переведены в электронный формат меры социальной поддержки.

Через МФЦ предоставляется 98% услуг министерства социальной защиты Сахалинской области, сообщает портал Sakh.online.

Цифровизация социальных услуг сделала их оформление максимально доступными для сахалинцев и курильчан. Теперь островитяне могут оформить большинство выплат и пособий из дома, не посещая государственные учреждения.

- Важно, что все льготы, положенные сахалинцам и курильчанам, начисляются автоматически. Это позволяет избежать хождения по кабинетам, - подчёркивает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Для этого в регионе создан социальный стандарт качества госуслуг, представляющий собой набор удобных сервисов и практик, преимущественно цифровых, обеспечивающих социальный комфорт через моделирование базовых жизненных сценариев человека и семьи, а также внедрён регламент предоставления мер социальной поддержки исходя из наступления событий.

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