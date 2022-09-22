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В России ожидаются первые заморозки

Вчера, 10:02
Фото: 1MI
В Центральную Россию первые заморозки придут в начале октября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам Синенкова, в сентябре в центральных регионах России температура воздуха не опустится ниже нуля, пишет 360tv.ru, ссылаясь на радио Sputnik. Средняя дата перехода температуры за отметку в ноль градусов — первые числа октября.

Специалист отметил, что наступление холодов зависит от антициклона. Таким образом, пока за окном ветер и дожди, заморозки не наступят. Как правило, температура воздуха опускается ниже нуля в безоблачную и тихую погоду

Синоптик подчеркнул, что в предыдущие годы в Центральной России заморозки наступали и до начала октября, например, в середине сентября. Минимальная температура была зафиксирована в 1930 году.

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