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Стала известна точная дата начала отопительного сезона в Омске

Вчера, 09:53
Фото: 1MI

Отопительный сезон в Омске начнется в пятницу

Решение об этом приняли на штабе по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Как сообщили Городу55 в департаменте городского хозяйства Омска, отопительный сезон начнется завтра, 23 сентября. Информацию об этом подтвердил мэр Омска Сергей Шелест на своем телеграм-канале.

«В первую очередь к теплу подключат социальные объекты: детские сады, школы, больницы и прочие, затем жилые дома. В ближайшие дни ожидается теплая погода, что позволит ресурсоснабжающим организациям в штатном режиме провести все необходимые технические мероприятия», — сообщил мэр.

Отмечается, что 19 детских садов уже подключены к отоплению в рамках проверки теплоснабжающих систем.

Предполагается, что за выходные, к понедельнику, в детских садах и школах появится тепло. В случае аварий за эти дни городские службы смогут устранить все неполадки без ущерба для жителей.

#Ольга Акамова#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск#Отопление#Тепло#Детские сады#Школы#Садики
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