Стала известна точная дата начала отопительного сезона в Омске

Как сообщили Городу55 в департаменте городского хозяйства Омска, отопительный сезон начнется завтра, 23 сентября. Информацию об этом подтвердил мэр Омска Сергей Шелест на своем телеграм-канале.
«В первую очередь к теплу подключат социальные объекты: детские сады, школы, больницы и прочие, затем жилые дома. В ближайшие дни ожидается теплая погода, что позволит ресурсоснабжающим организациям в штатном режиме провести все необходимые технические мероприятия», — сообщил мэр.
Отмечается, что 19 детских садов уже подключены к отоплению в рамках проверки теплоснабжающих систем.
Предполагается, что за выходные, к понедельнику, в детских садах и школах появится тепло. В случае аварий за эти дни городские службы смогут устранить все неполадки без ущерба для жителей.