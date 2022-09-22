Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Разработчик подтвердил утечку данных новой игры GTA VI

Вчера, 09:54
Фото: cybersport.ru
Разработчик подтвердил утечку данных новой игры GTA VI.

Американский разработчик компьютерных игр компания Rockstar Games официально признала утечку материалов по готовящейся к выпуску игре Grand Theft Auto (GTA) VI, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС и на соцсети компании.

В компании Rockstar подтвердили факт нападения на сеть разработчиков. Представители компании отмечают, что доступ к закрытой информации, в том числе к видео геймплея, получила третья сторона. Как подчеркнули в Rockstar, проблемы в работе игровых сервисов не ожидаются, равно как и долгосрочное воздействие на процесс разработки. 

Накануне в интернете появилось видео из GTA VI, где были подтверждены прошлые утечки данных: одним из главных героев игры действительно будет женщина. 

Подпишитесь
Стала известна точная дата начала отопительного сезона в Омске
Вчера, 15:53
В Омской области начали разворачивать частичную мобилизацию
21 сентября, 17:32
Омскую школьницу оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России
Вчера, 13:44
В Омской области готовятся к назальной вакцинации от коронавируса
Вчера, 15:46
Омскую область снова назвали самым неэкологичным регионом
Вчера, 13:13
Режим повышенной готовности в Омской области продлили еще на месяц
Вчера, 15:12