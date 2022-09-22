Разработчик подтвердил утечку данных новой игры GTA VI.

В компании Rockstar подтвердили факт нападения на сеть разработчиков. Представители компании отмечают, что доступ к закрытой информации, в том числе к видео геймплея, получила третья сторона. Как подчеркнули в Rockstar, проблемы в работе игровых сервисов не ожидаются, равно как и долгосрочное воздействие на процесс разработки.