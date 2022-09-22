Разработчик подтвердил утечку данных новой игры GTA VI.

Американский разработчик компьютерных игр компания Rockstar Games официально признала утечку материалов по готовящейся к выпуску игре Grand Theft Auto (GTA) VI, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС и на соцсети компании.
В компании Rockstar подтвердили факт нападения на сеть разработчиков. Представители компании отмечают, что доступ к закрытой информации, в том числе к видео геймплея, получила третья сторона. Как подчеркнули в Rockstar, проблемы в работе игровых сервисов не ожидаются, равно как и долгосрочное воздействие на процесс разработки.
Накануне в интернете появилось видео из GTA VI, где были подтверждены прошлые утечки данных: одним из главных героев игры действительно будет женщина.