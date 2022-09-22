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Похолодание до нуля и дождь. В Омске почти закончилось «бабье лето»

Сегодня, 04:20
Фото: 1MI

После «бабьего лета» в Омске резко похолодает до нуля

По информации сайта «Гисметео», уже со следующей недели в городе будет намного холоднее.

Сегодня, 22 сентября, в Омске ожидается жаркая погода. Температура воздуха составит +11…+26 градусов. Завтра, 23 сентября, будет немного прохладнее до +21 градуса. В субботу, 24 сентября, столбик термометра вновь поднимется до +14…+26 градусов.

В воскресенье, 25 сентября, в городе похолодает до +7…+15 градусов, пройдет дождь, выпадет 3.3 мм осадков. В понедельник, 26 сентября, омичи столкнутся с первыми холодами. Температура воздуха составит 0…+8 градусов. Во вторник, 27 сентября, характер погоды существенно не изменится - +2…+7 градусов. В среду, 28 сентября, снова будет холодно до 0…+8 градусов.

Фото: скриншот сайта "Гисметео"
#Общество#Новости#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды#Вероника Жукова
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