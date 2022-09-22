Похолодание до нуля и дождь. В Омске почти закончилось «бабье лето»

В воскресенье, 25 сентября, в городе похолодает до +7…+15 градусов, пройдет дождь, выпадет 3.3 мм осадков. В понедельник, 26 сентября, омичи столкнутся с первыми холодами. Температура воздуха составит 0…+8 градусов. Во вторник, 27 сентября, характер погоды существенно не изменится - +2…+7 градусов. В среду, 28 сентября, снова будет холодно до 0…+8 градусов.