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Омичу грозит тюрьма из-за бутылки с интересным содержимым

Сегодня, 06:20
Фото: Город55

Омича осудят за гашишное масло

Мужчину задержали возле железнодорожного вокзала.

Сотрудники Омской транспортной полиции рядом с железнодорожным вокзалом заметили мужчину, который вел себя слишком шумно и слегка неадекватно. Мужчину задержали и потребовали передать на проверку его чемодан. В нем силовики нашли предположительную причину его неадекватного поведения.

У мужчины нашли бутылку с растворителем, в которой во время экспертизы обнаружили около двух граммов гашишного масла. Мужчина пояснил, что изготовил масло самостоятельно и планировал сам его употребить.

Теперь омичу придется отвечать перед судом по ч. 1 ст. 228 «Незаконное хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». Как выяснилось, омич уже не раз был судим. На этот раз ему грозит до трех лет колонии.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Масло#Арест#Полиция#Гашиш#Видео
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