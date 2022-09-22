Омичу грозит тюрьма из-за бутылки с интересным содержимым

Теперь омичу придется отвечать перед судом по ч. 1 ст. 228 «Незаконное хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». Как выяснилось, омич уже не раз был судим. На этот раз ему грозит до трех лет колонии.