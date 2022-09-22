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Ливневок нет. Свежий ремонт дороги превратит омскую улицу в бассейн

Сегодня, 03:17
Фото: 1MI

Омичей возмутило, что на улице Степанца не сделали ливневки во время ремонта

Омичи считают, что из-за отсутствия ливневок на улице Степанца асфальт быстро разрушается.

Сегодня, 22 сентября, в паблике «Аварийный Омск» появилась жалоба на то, как в Омске ремонтируют улицу Степанца. Автор поста Григорий Михальченко возмутился, что на улице так и не сделали ливневки.

Омич напомнил, что несколько лет назад дорогу на указанной улице уже делали, но без ливневок. Из-за этого после дождя вода скапливалась там, и асфальт начал разрушаться.

«Сейчас идет новый ремонт по улице Степанца. Тротуары есть, ливневок нет. Ни одной. Хотя одна из причин, почему пришлось переделывать [улицу], это вода, которая скапливалась там, как в бассейне, после дождя», - возмутился омич.
#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Соцсети#Ремонт дорог
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