Ливневок нет. Свежий ремонт дороги превратит омскую улицу в бассейн

Сегодня, 22 сентября, в паблике «Аварийный Омск» появилась жалоба на то, как в Омске ремонтируют улицу Степанца. Автор поста Григорий Михальченко возмутился, что на улице так и не сделали ливневки.
Омич напомнил, что несколько лет назад дорогу на указанной улице уже делали, но без ливневок. Из-за этого после дождя вода скапливалась там, и асфальт начал разрушаться.
«Сейчас идет новый ремонт по улице Степанца. Тротуары есть, ливневок нет. Ни одной. Хотя одна из причин, почему пришлось переделывать [улицу], это вода, которая скапливалась там, как в бассейне, после дождя», - возмутился омич.