Эксперты отметили важность создания вертикали официальных сообществ

В рамках секции “Государство ВКонтакте” эксперты обсудили способы налаживания эффективной коммуникации с гражданами и создание для пользователей комфортной информационной инфраструктуры. Об этом пишет newizv.ru.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев рассказал, что время, которое люди проводят в социальных сетях, неуклонно растет. Он добавил, что многие пользователи получают различную информацию через новостную ленту.
“Мы должны прийти на площадку социальных сетей и научиться ими пользоваться. Это нужно, чтобы гражданам было проще с нами взаимодействовать, а нам было проще оказывать им услуги и предлагать сервисы”, - подчеркнул Шадаев.
Генеральный директор АНО “Диалог Регионы” Владимир Табак отметил, что в настоящее время соцсеть “ВКонтакте” является самой популярной платформой для общения в России. По его словам, ежемесячная аудитория социальной сети составляет 100 млн пользователей, причем подавляющее количество подписчиков госпабликов находится именно здесь.
“Важно создать такую вертикаль официальных сообществ, чтобы у жителя был доступ к страницам начиная с детского сада, заканчивая правительством”, - добавил Табак.
О развитии госпабликов и их вкладе во взаимодействие общества и государства рассказал генеральный директор VK Владимир Кириенко. По его словам, в настоящее время сообщества в соцсетях, обладающие статусом официальных пабликов, являются основным каналом информации для пользователей.
“Мы видим популярность таких сообществ, они обладают высоким уровнем доверия. Поэтому при их создании важно убедиться, что качество контента и защита находятся на высоком уровне. Для этого необходимо включать двухфакторную авторизацию паблика. Также подтвержденный статус официального сообщества через “Госуслуги” повышает уровень безопасности”, - подчеркнул Кириенко.
Согласно требованиям федерального закона от 14.07.2022 № 270-ФЗ, официальные страницы всех ведомств и подведомственных учреждений должны быть созданы к 1 декабря этого года. К числу этих ведомств относятся министерства, администрации городов и районов, школы, больницы.