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Эксперты отметили важность создания вертикали официальных сообществ

Вчера, 19:34
О возможностях взаимодействия граждан и госорганов в соцсетях на форуме Kazan Digital Week рассказали руководители Минцифры, VK и АНО “Диалог Регионы”.

В рамках секции “Государство ВКонтакте” эксперты обсудили способы налаживания эффективной коммуникации с гражданами и создание для пользователей комфортной информационной инфраструктуры. Об этом пишет newizv.ru.

 

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев рассказал, что время, которое люди проводят в социальных сетях, неуклонно растет. Он добавил, что многие пользователи получают различную информацию через новостную ленту. 

 

“Мы должны прийти на площадку социальных сетей и научиться ими пользоваться. Это нужно, чтобы гражданам было проще с нами взаимодействовать, а нам было проще оказывать им услуги и предлагать сервисы”, - подчеркнул Шадаев.

 

Генеральный директор АНО “Диалог Регионы” Владимир Табак отметил, что в настоящее время соцсеть “ВКонтакте” является самой популярной платформой для общения в России. По его словам, ежемесячная аудитория социальной сети составляет 100 млн пользователей, причем подавляющее количество подписчиков госпабликов находится именно здесь. 

 

“Важно создать такую вертикаль официальных сообществ, чтобы у жителя был доступ к страницам начиная с детского сада, заканчивая правительством”, - добавил Табак. 

 

О развитии госпабликов и их вкладе во взаимодействие общества и государства рассказал генеральный директор VK Владимир Кириенко. По его словам, в настоящее время сообщества в соцсетях, обладающие статусом официальных пабликов, являются основным каналом информации для пользователей. 

 

“Мы видим популярность таких сообществ, они обладают высоким уровнем доверия. Поэтому при их создании важно убедиться, что качество контента и защита находятся на высоком уровне. Для этого необходимо включать двухфакторную авторизацию паблика. Также подтвержденный статус официального сообщества через “Госуслуги” повышает уровень безопасности”, - подчеркнул Кириенко. 

 

Согласно требованиям федерального закона от 14.07.2022 № 270-ФЗ, официальные страницы всех ведомств и подведомственных учреждений должны быть созданы к 1 декабря этого года. К числу этих ведомств относятся министерства, администрации городов и районов, школы, больницы. 

#Общество
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